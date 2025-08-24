Gimnasia empató 0 a 0 contra Almirante Brown

El encuentro, disputado en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, tuvo como incidencias más destacadas las amonestaciones de Emiliano Endrizzi (11’ PT) y William Machado (38’ PT). Más allá de la intensidad en el mediocampo, ninguno de los equipos logró concretar en el área rival y el marcador se mantuvo en blanco hasta el final.
Con este resultado, Gimnasia de Jujuy deja pasar la chance de acercarse a los puestos de arriba en la Zona B, mientras que Almirante Brown sigue sin poder despegar del fondo de la tabla.
15:49
Terminó el partido entre Almirante Brown y Gimnasia (J)
Almirante Brown y Gimnasia (J) empataron por 0 a 0.
46' 2T: Tarjeta amarilla para Fernando Duré
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Fernando Duré. Gimnasia (J) tiene 2 jugadores amonestados.
42' 2T: Cambio en Almirante Brown
Sale Ramón González, entra Lucas Vega.
15:42
42' 2T: Cambio en Almirante Brown
Sale Santiago Villalba, entra Matías Belloso.
15:40
40' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Sale Francisco Molina, entra Rodrigo Velázquez.
33' 2T: Tarjeta amarilla para Máximo Levi
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Máximo Levi. Almirante Brown tiene 2 jugadores amonestados.
29' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Sale Alejandro Quintana, entra Maximiliano Casa.
15:29
29' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Sale Francisco Maidana, entra Fernando Duré.
15:24
24' 2T: Cambio en Almirante Brown
Sale Tomás Almada, entra Diego García.
15:00
Comenzó el segundo tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)
Almirante Brown y Gimnasia (J) empatan 0 a 0.
14:46
Terminó el primer tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)
Almirante Brown y Gimnasia (J) empatan 0 a 0.
14:37
37' 1T: Tarjeta amarilla para William Machado
El árbitro saca una tarjeta amarilla para William Machado. Almirante Brown tiene un jugador amonestado.
14:11
11' 1T: Tarjeta amarilla para Emiliano Endrizzi
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Emiliano Endrizzi. Gimnasia (J) tiene un jugador amonestado.
14:00
Comenzó el partido entre Almirante Brown y Gimnasia (J)
Ya juegan en el estadio Fragata Presidente Sarmiento por la zona b - fecha 28 de Primera Nacional de Argentina.