25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia empató 0 a 0 contra Almirante Brown

En un partido cerrado y con pocas emociones, Almirante Brown y Gimnasia de Jujuy empataron 0-0 en Isidro Casanova, por la fecha 28 de la Primera Nacional. 

Domingo, 24 de agosto de 2025 15:29

El encuentro, disputado en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, tuvo como incidencias más destacadas las amonestaciones de Emiliano Endrizzi (11’ PT) y William Machado (38’ PT). Más allá de la intensidad en el mediocampo, ninguno de los equipos logró concretar en el área rival y el marcador se mantuvo en blanco hasta el final.

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy deja pasar la chance de acercarse a los puestos de arriba en la Zona B, mientras que Almirante Brown sigue sin poder despegar del fondo de la tabla.

15:49

Terminó el partido entre Almirante Brown y Gimnasia (J)

Almirante Brown y Gimnasia (J) empataron por 0 a 0.

46' 2T: Tarjeta amarilla para Fernando Duré

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Fernando Duré. Gimnasia (J) tiene 2 jugadores amonestados.

42' 2T: Cambio en Almirante Brown

Sale Ramón González, entra Lucas Vega.

15:42

42' 2T: Cambio en Almirante Brown

Sale Santiago Villalba, entra Matías Belloso.

15:40

40' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Sale Francisco Molina, entra Rodrigo Velázquez.

33' 2T: Tarjeta amarilla para Máximo Levi

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Máximo Levi. Almirante Brown tiene 2 jugadores amonestados.

29' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Sale Alejandro Quintana, entra Maximiliano Casa.

15:29

29' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Sale Francisco Maidana, entra Fernando Duré.

15:24

24' 2T: Cambio en Almirante Brown

Sale Tomás Almada, entra Diego García.

15:00

Comenzó el segundo tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)

Almirante Brown y Gimnasia (J) empatan 0 a 0.

14:46

Terminó el primer tiempo entre Almirante Brown y Gimnasia (J)

Almirante Brown y Gimnasia (J) empatan 0 a 0.

14:37

37' 1T: Tarjeta amarilla para William Machado

El árbitro saca una tarjeta amarilla para William Machado. Almirante Brown tiene un jugador amonestado.

14:11

11' 1T: Tarjeta amarilla para Emiliano Endrizzi

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Emiliano Endrizzi. Gimnasia (J) tiene un jugador amonestado.

14:00

Comenzó el partido entre Almirante Brown y Gimnasia (J)

Ya juegan en el estadio Fragata Presidente Sarmiento por la zona b - fecha 28 de Primera Nacional de Argentina.

Últimas noticias

