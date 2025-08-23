Juanes: “Cuando mi hermana murió después de 27 años en coma, todos descansamos”

El cantante colombiano Juanes reveló que su hermana estuvo en coma durante 27 años y lo consideró como uno de los “ golpes más duros” en su familia , a pesar de que lo tomó como un eje de inspiración en su carrera y lo recordó con gran sensibilidad.

“Lo de mi hermana fue demasiado loco porque ella era muy jóven y estaba muy saludable. Era la primera nieta, entonces, todo el mundo estaba feliz, era como una celebración familiar. Un día entré, encontré la cama tendida, a mí mamá y a mi que lloraban con las luces apagadas”, inició el artista.

“Se la habían tenido que llevar otra vez porque tuvo una emergencia. Eso comenzó una historia que moldeó mi vida, familia, música y todo. Fueron 27 años, un proceso demasiado lento y difícil”, añadió al tiempo que contrastó: “Con más ganas me aferraba a la música y las ganas de hacer mi carrera y superarme”.

En un detalle más íntimo, recordó: “Es muy loco porque la persona está ahí, pero tu no sabes si está. Abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos y demás. Pero no hay conexión de ningún tipo. Pasaron 27 años y nunca hubo nada”.

“En 2019 falleció, fue muy triste y muy loco al mismo tiempo, sentir que ella falleció y que todos descansamos. Nos miramos y dijimos ‘Dios mío, no’. A veces me disiento en el aeropuerto, miro a las personas que pasan y pienso que cada una lleva una cruz o un lío en su familia”, concluyó el intérprete.