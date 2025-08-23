¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano
Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

El Colegio Secundario N°28 de Tres Cruces ya tiene embajadora y paje 10

La energía adolescente se apoderó del salón del Colegio Secundario N°28 de Tres Cruces, donde se vivió una noche inolvidable al ritmo de aplausos, música y emoción. En el marco de las celebraciones previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la institución eligió a sus representantes: la embajadora y el paje 10 que llevarán el nombre del colegio al escenario departamental.

Sabado, 23 de agosto de 2025 19:07
EMBAJADORA, PAJE 10 JUNTO A LAS PRINCESAS Y DAMA DE HONOR

El evento, que ya es tradición en la localidad, reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos en una verdadera fiesta de comunidad.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El evento, que ya es tradición en la localidad, reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos en una verdadera fiesta de comunidad.

Con cinco jurados que tuvieron la difícil tarea de elegir entre tanto carisma y talento, la noche inició con la elección de la mini flor primaveral y el mini paje 10, protagonizado por los pequeños de la escuela primaria N°90, que también se sumaron con entusiasmo a esta celebración, siendo elegido como mini flor primaveral Tiara Clarisa Chuichuy, primera princesa Mía Daiana Bustamante, Segunda Princesa Xiomara Lisette Cruz Tito y mi simpatía Belinda Sallen Nadia Copa, mientras que Santiago Agustín Torres fue elegido como el mini paje 10. Pablo Eduardo Méndez como míster facha y Andrés Chuichuy como míster elegancia

Pasadas las 19 horas, se dio a conocer el nombre del nuevo paje 10 del colegio secundario: Esteban Bail Chuichuy, quien estará acompañado por Axel Vilca, distinguido como míster elegancia, y Sebastián Ismael Armella, reconocido como míster facha.

DAMA DE HONOR NOELIA ARMELLA

ESTEBAN CHUICHUY PAJE 10 COLEGIO N° 28 TRES CRUCES

El momento más esperado de la noche llegó cuando el locutor pronunció el nombre de la nueva embajadora del Colegio Secundario N°28: Fiorela Abigail Quipildor. Su elección desató una ovación entre el público, marcando el punto culminante de la velada. Junto a ella, integran la corte real Diana Romina Vilte como primera princesa, Antonia Trinidad Martínez como segunda princesa y Noelia Haydee Armella en el rol de dama de honor.

EMBAJADORA FIORELA QUIPILDOR Y PAJE 10 ESTEBAN CHUICHUY

Durante la elección, los estudiantes del secundario desplegaron su talento con vibrantes coreografías y números musicales que hicieron latir el escenario. Entre luces y sonrisas, se vivió una jornada festiva que celebró con orgullo la identidad joven de Tres Cruces.

FIORELA QUIPILDOR EMBAJADORA DEL COLEGIO N° 28 TRES CRUCES

Esta elección es el primer paso hacia la gran fiesta del estudiante que se celebrará en el mes de septiembre y el Colegio Secundario N°28 se suma de esta manera al latido de la fiesta nacional de los estudiantes con una energía que contagia.

PRIMERA PRINCESA DIANA VILTE

SEGUNDA PRINCESA ANTONIA MARTINEZ

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD