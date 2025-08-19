Dos nuevas reinas quebradeñas se suman a la fiesta

Yuliana Agustina Morales fue electa embajadora estudiantil del Colegio Secundario 25 de Humahuaca. En la velada, que tuvo lugar en el Complejo Juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria", fueron electas Brenda Valdivieso, primera princesa; y Agustina Campos, segunda princesa.

“SECU” 25 DE HUMAHUACA | YULIANA MORALES JUNTO A BRENDA VALDIVIESO, AGUSTINA CAMPOS, NICOL BAÑOS, VALENTINA G. MELLA, JHOANA CONDORI Y ROCÍO FLORES.

La corte se completó con Nicol Baños, primera dama de honor; Valentina González Mella, segunda dama de honor; Jhoana Condori, miss elegancia; y Rocío Flores, miss simpatía. Asimismo Gastón Chorolque fue electo chico 10. Cabe mencionar que su antecesor Mateo Ybarola fue el paje 2024 de la provincia.

SECUNDARIO 25 DE HUMAHUACA | EL CHICO 10 GASTÓN CHOROLQUE Y LOS PAJES.

También se reconoció a Illia Wara Méndez Puca por su destacada participación, originalidad y talento demostrados en la ocasión.

Los jóvenes que representaron a cada a los cursos de la institución educativa desfilaron bailando y recibieron el puntaje del jurado.

Bachillerato 18

Los "duendes" del Bachillerato 18 de Purmamarca ya tienen a su representante. Se trata de Yazmín Méndez Nogueira. Evelyn Barrios y Karen Choque Escudero fueron electas primera y segunda princesa respectivamente; Valentina Cruz, primera dama de honor; Melani Guanuco, segunda dama de honor; Nazareno Valdiviezo, chico 10; Luciano Lamas, paje 1; y Héctor Guerra, paje 2.

“BACHI” 18 | NAZARENO VALDIVIEZO JUNTO A LUCIANO LAMAS Y HÉCTOR GUERRA.

En una tarde noche llena de color y alegría, los "duendes" vivieron su fiesta, donde no faltaron los bailes y toda la energía de la promoción 2025.

El centro fue entregado por la reina saliente Morena Cruz.