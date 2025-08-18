Celebración a San Roque

Los pobladores de Pampa Blanca vivieron con fervor las fiestas patronales en honor a su santo patrono San Roque. En el marco de la Octava se realizaron las celebraciones centrales: acto protocolar, celebración de la solemne misa, la procesión y el desfile cívico, militar y gaucho.

La recepción de autoridades y el acto se produjeron en la plaza "Cazadores de Los Andes", posteriormente el sacerdote Leoncio Mamani ofició la misa y a su término inició la procesión por las calles del pueblo.

El cierre del programa festivo fue con el desfile que congregó a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

AGRADECIMIENTO | BERNIS SALUDA A LA SAGRADA IMAGEN.

El pedido de Bernis al patrono estuvo centrado en la necesidad de fe y esperanza para la comunidad: "Que nos dé sabiduría, esperanza y fe al pueblo, sobre todo esperanza. Que podamos mejorar, escuchar a la gente, afianzar lo que se viene haciendo bien, corregir lo que se hace mal y entre todos construir una provincia y un país mucho mejor", sostuvo.

Por su parte Monzón subrayó la importancia de la festividad como punto de encuentro comunitario, "nos une como pueblo, es una oportunidad para renovar la fe y fortalecer los lazos entre vecinos".

Asimismo la festividad "nos tiene que llamar a la reflexión para que cada uno de nosotros que tenemos tareas que cumplir, con mucha responsabilidad las podamos concretar".

Además agradeció la presencia de las autoridades provinciales y mencionó que su petición a San Roque fue "por sabiduría en la gestión y salud para los vecinos y sus familias. Y que siempre nos acompañe para dirigir nuestra ciudad". El presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy en Diputados, Santiago Jubert remarcó que la celebración "es un reflejo de la fe, la cultura y la identidad de nuestro pueblo" y una oportunidad "de reencuentro para las familias, especialmente para aquellos que se fueron por razones laborales".

También asistieron a las honras los legisladores Natalia Guevara y Federico Manente: y el secretario de Industria y Comercio de la Provincia, Diego Suárez.