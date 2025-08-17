Con distintas propuestas celebran el Día del Niño

Al celebrarse hoy el Día del Niño en todo el territorio nacional, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, anunció la realización conjunta con el Gobierno de la Provincia, el festejo gratuito para las infancias de 10 a 14, en el extremo Norte del Parque San Martín.

Sandra Batistella, subsecretaria de Desarrollo Humano, explicó "Será un evento unificado, con actividades recreativas, deportivas y muchos juegos pensados especialmente para las infancias".

La jornada incluirá competencias de bicicletas, espacios deportivos y una kermés con propuestas lúdicas tradicionales en diferentes sectores del parque, como la cancha de básquet y las canchas ubicadas frente al Regimiento.

Desde la organización se invita a las familias a participar de esta jornada pensada para celebrar a las infancias, promoviendo el juego y la participación comunitaria.

"El Escuchaderito"

Hoy de 9 a 13 en el marco de los Festejos por el Día del Niño, se presentará por primera vez "El Escuchaderito Móvil", un espacio de escucha grupal para niños, niñas adolescentes quienes podrán expresarse libremente a través de dinámicas lúdicas, espacios para expresarse, usar la creatividad, compartir historias y divertirse.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó "para el municipio es importante el dialogo y la comunicación y generar herramientas para las personas para poder desarrollarse y prevenir sobre la vulneración de sus derechos, sumado a la óptica de inclusión, de autodeterminación, como línea en el área de desarrollo humano".

En los barrios

Por iniciativa de distintas instituciones, en los barrios capitalinos habrá distintas propuestas para conmemorar el Día del Niño, tal es el caso del "Festival de la Niñez" en Comandante de la Corte esquina Potosí de barrio Cuyaya de 15 a 20, habrá peloteros, atriles, concurso de disfraces y ofrecerán chocolatada. También en Cuyaya, en plaza La Tusca desde las 15 el Centro Gaucho "Juan Galán" festeja la niñez con juegos, golosinas y chocolatada.

En Alto Comedero, Librería y Maxi kiosko Teen's, pondrá música y ofrecerá juegos desde las 16 en la plaza de Los Vecinos (Tte Farías 975 esq Soldado García).