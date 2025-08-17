Invitan a taller de inclusión digital

Con una gran participación, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio inicio al Taller Itinerante Gratuito de Inclusión Digital "Yo Me Conecto", destinado a afiliados y afiliadas adultas mayores de San Pedro de Jujuy y zonas aledañas. La primera clase se desarrolló en el Centro de Jubilados del barrio 23 de Agosto, donde los y las asistentes comenzaron a aprender el uso de herramientas digitales clave para su vida cotidiana, como la credencial digital, botón de pago, redes sociales, reclamos online, entre otros recursos.

El taller continuará desarrollándose los días 21 y 28 del corriente mes de 9 a 11. Por inscripciones dirigirse al mencionado Centro de Jubilados, o a la Delegación del ISJ en San Pedro, o llamando al 0810 777 72583 int 175.

Las actividades son coordinadas por Valeria Olivera y Guillermo Ávila, integrantes de los equipos de Comunicación Institucional e Informática del ISJ.

Valeria Olivera, responsable del área de Comunicación Institucional destacó: "Ver el entusiasmo de los adultos mayores es una gran motivación para compartir con ellos todas las herramientas digitales que necesitan para acortar la brecha digital y, al mismo tiempo, adquirir mayor seguridad e independencia. Llenos de consultas y curiosidad, mostraron una participación activa durante la clase". Agregó que "el taller itinerante visitará con sus clases las ciudades de Libertador, Perico, Palpalá, Humahuaca y La Quiaca".

Por su parte, Karina Mariel Calzadilla, del área de Promoción de la Salud, agradeció especialmente a las autoridades de la Casa del Jubilado por su calidez y predisposición para llevar adelante este espacio de aprendizaje.