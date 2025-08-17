¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Mañana comienzan los ensayos para la FNE

Será a partir de las 15 en el Centro Cultural Belgrano (ex estación de trenes). Se conoció el listado de los jóvenes que participarán del elenco estudiantil. 

Domingo, 17 de agosto de 2025 12:36

El Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes dio a conocer quiénes son los jóvenes seleccionados que formaran parte del elenco para la elección de la representante provincial de nacional de los estudiantes.

Las audiciones se realizaron en Ciudad cultural y en Tilcara ante gran cantidad de jóvenes que se presentaron al casting para formar parte de este mega evento.

Mañana a las 15 será el primer ensayo en el Centro Cultural Manuel Belgrano (exestación de trenes).

