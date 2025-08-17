Mañana comienzan los ensayos para la FNE

El Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes dio a conocer quiénes son los jóvenes seleccionados que formaran parte del elenco para la elección de la representante provincial de nacional de los estudiantes.
Las audiciones se realizaron en Ciudad cultural y en Tilcara ante gran cantidad de jóvenes que se presentaron al casting para formar parte de este mega evento.
Mañana a las 15 será el primer ensayo en el Centro Cultural Manuel Belgrano (exestación de trenes).