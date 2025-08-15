Samira Argañaraz es lanueva representante del Polimodal Nº3

El Colegio Polimodal Nº 3 ya tiene a sus flamantes representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. Con una puesta en escena inspirada en el maravilloso mundo de Disney, 28 candidatas desfilaron con elegancia y encanto, cautivando al público y a sus hinchadas, que alentaron con pasión durante toda la noche.

El Colegio Polimodal Nº 3 ya tiene a sus flamantes representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. Con una puesta en escena inspirada en el maravilloso mundo de Disney, 28 candidatas desfilaron con elegancia y encanto, cautivando al público y a sus hinchadas, que alentaron con pasión durante toda la noche.

El nombre de la representante 2025 fue Samira Argañaraz. La acompañan como 1⁰ Princesa, Delfina Ibarra, y 2⁰ Princesa, Lucero Medina. También fueron distinguidas Nicole López y Agustina Armellas como Damas de Honor; Zoe Heredia como Miss Elegancia y Valentina Tolaba como Miss Simpatía. Para el Chico 10, sonó el nombre de Dylan Caballero, mientras que el título de Paje 9 fue para Juan Ignacio Mamani y el de Paje 8 para Jonatan Ismael Condori.

El evento tuvo lugar en un local bailable del Acceso Sur, que se colmó de alegría, juventud y celebración. La noche estuvo marcada por coreografías, trajes llenos de creatividad y la energía característica de la promo 2025, auténticos protagonistas de esta fiesta tan esperada, que termina de florecer en septiembre.

Tras una jornada intensa y llena de emociones, los halcones cerraron su velada con la certeza de que esta experiencia quedará en la memoria de candidatas, estudiantes, familias y directivos, como parte de una tradición única que solo se vive en Jujuy.