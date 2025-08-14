Elena Bossi analiza la novela "Veta abajo" de Pablo Baca

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto, a hs. 20:30, en el “Atelier de los Sentidos” (ex ENERC), ubicado en calle Sarmiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a un costado del Cabildo Histórico.

La novela cuenta la historia de un joven que llega desde las alturas de la puna jujeña a estudiar derecho a una ciudad cálida. “Este joven -ha señalado la Dra. Malvina Seguí- es arrastrado por una compañera a quien conoce el primer día de clases. Candelaria o Kali -como dice ella que es su nombre en sánscrito- lo llevará a explorar no solo el mundo que lo rodea, sino fundamentalmente su ignorancia y sus deseos”

Elena Bossi ha dicho que “Veta abajo es una novela de una belleza y profundidad particulares; una obra de la madurez, sin cabo sueltos, perfectamente articulada que asombra por su poder atrapante, su fortaleza”.

La novela ha sido publicada por Áperion Ediciones, un sello con sede en Madrid, como parte de su colección “arte-facto” de ficción moderna y contemporánea. La Editorial publica colecciones de filosofía, ensayo, arte, educación, música y literatura.