Seguridad vial: más de 700 actas durante el fin de semana

El fin de semana dejó un saldo de 736 actas de infracción labradas y 40 siniestros viales registrados en todo el territorio provincial, según datos proporcionados por las autoridades.

Los operativos de control, reforzados durante el fin de semana, arrojaron cifras significativas:

Infracciones Totales: 736.

Alcoholemias Positivas: 81 conductores fueron infraccionados por manejar bajo los efectos del alcohol.

Excesos de Velocidad: 30 actas se labraron por superar los límites establecidos.

Otras Infracciones: Las 625 actas restantes corresponden a una variedad de faltas, que incluyen falta de documentación, problemas en el vehículo, no uso de cinturón o casco, uso de celular, entre otras.

Paralelamente, la red vial jujeña fue escenario de 40 siniestros viales con el saldo de un fallecido en la ruta 46 a la altura del barrio Libertad, dond eun motociclista impactó contra un automóvil.