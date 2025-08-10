Tres nuevas representantes estudiantiles

Siguen las elecciones de reina, habiéndose sumado tres nuevos nombres a la FNE.

El Colegio Divino Redentor vivió una noche llena de brillo en Acrópolis, donde se coronó a Eunice Nicole Felisa Ortega como nueva representante.

Con la participación de 37 candidatas, la velada estuvo marcada por la elegancia, bajo una temática inspirada en Mulán. Durante la noche, también se presentaron los pajes, se realizó el baile tradicional y se llevó a cabo la elección del chico 10. Junto a Eunice Nicole Felisa Ortega fueron electas princesas Morena Montes Ibarra y Érica Flores; damas de honor Ana Cecilia Leithold y Tiara Villena; y miss simpatía, Aylén Siloz; miss elegancia de Delfina Valdéz; y chico 10, Apolo Juárez.

Colegio Jean Piaget

COLEGIO “JEAN PIAGET” | LA REPRESENTANTE ABRIL RUGE JUNTO A EMILCE VARGAS, CANDELA TEJERINA Y SANTINO MÁRQUEZ

El Colegio "Jean Piaget" celebró la elección de Abril Ruge como la flamante representante, completando el cuadro de honor la primera princesa Emilce Vargas; segunda princesa, Candela Tejerina; primera dama de honor, Araceli Sosa; segunda dama de honor, Selena Aquilve; miss simpatía, Delfina Fernández; y Santino Márquez, chico 10.

La noche comenzó con la tradicional pasarela, donde cada candidata desfiló luciendo elegantes vestidos. Los pequeños de nivel inicial y nivel primario presentaron coreografías rítmicas luciendo un hermoso vestuario de pitufos. Finalmente se conocieron los resultados. Aylén Suárez, la representante saliente, entregó los atributos a Abril Ruge.

Nueva Siembra

COLEGIO “NUEVA SIEMBRA” | LA REPRESENTANTE MARÍA EMILIA FERMI JUNTO A LAS PRINCESAS CELINA MEALLA Y ROCÍO CELESTE LOZANO ULLOA.

La noche del viernes se vistió de fiesta y emociones en el Colegio Nueva Siembra, cuando fue elegida para ser la representante 2025 María Emilia Fermi. También junto a ella fueron electas primera princesa, Celina Mealla; y segunda princesa, Rocío Celeste Lozano Ulloa. La reina recibió los atributos de manos de su antecesora Isabella Gelmetti. Nadie se quiso quedar afuera del festejo. Participaron los alumnos de la primaria mostrando su destreza y energía en los bailes, como además los más pequeños de la institución y la promoción de séptimo grado también.

La noche se completó con una banda en vivo tocando temas clásicos del rock argentino, culminando con el baile de la promoción 2025.