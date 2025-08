“Estamos transformando la seguridad en Jujuy con tecnología, capacitación y vocación de servicio”

En el marco del Día de la Policía de la Provincia, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro y el Comisario General Milton Sánchez destacaron los avances en la modernización del sistema de emergencias 911, el combate al narcotráfico, la profesionalización de las fuerzas y el rol clave de la Policía Turística en la prevención del delito y la atención al visitante.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, junto al Comisario General Milton Sánchez, realizó un balance de gestión a cuatro meses de asumir al frente del Ministerio y de la Policía, respectivamente. “Hemos trabajado intensamente siguiendo las políticas del gobernador Carlos Sadir, pero también corrigiendo y profundizando aspectos clave desde nuestra visión de la seguridad”, explicó Pulleiro. Como ejemplo, destacó las mejoras en el sistema de emergencias 911: “Contamos con buena tecnología, pero estamos incorporando 1.000 nuevas cámaras con funciones de reconocimiento facial, lector de patentes y algoritmos de comportamiento”. Pulleiro también remarcó la necesidad de renovar el equipamiento existente: “Las cámaras anteriores, instaladas en 2018, quedaron desactualizadas. Las nuevas ofrecen tecnología analítica integrada, permitiendo identificar comportamientos sospechosos, reconocer rostros y patentes, y mejorar los anillos digitales en los accesos a cada localidad”.

Centralización operativa y digitalización

COMISARIO GENERAL | MILTON SÁNCHEZ.

El ministro destacó el cambio cultural dentro de la Policía: “Hoy el 911 centraliza los recursos operativos. Las comisarías ya no gestionan patrullajes, sino que se enfocan en trámites y denuncias administrativas”. “Los centros de gestión operativa en las unidades regionales manejan móviles, motos, bicicletas y patrullas a pie. Es un cambio que la sociedad aún no percibe completamente, ya que muchos ciudadanos siguen acudiendo a las comisarías por emergencias, cuando lo correcto es comunicarse con el 911”, agregó. Pulleiro subrayó además el proceso de modernización del sistema administrativo: “Estamos digitalizando los trámites vinculados a habilitaciones comerciales, bomberos, constancia de antecedentes penales, entre otros. El objetivo es brindar un servicio más eficiente, rápido y transparente, con pagos online y sin necesidad de hacer colas”.

Delincuencia y nuevas modalidades

El Comisario General Sánchez se refirió a los cambios en la modalidad delictiva: “La delincuencia muta constantemente. Por eso, trabajamos en actualización permanente con brigadas de investigaciones, narcotráfico y unidades operativas en calle.” En ese sentido, Pulleiro detalló: “El narcomenudeo está cambiando. Antes eran kioscos físicos, hoy las transacciones se hacen por delivery, pagos digitales o criptomonedas. Por eso capacitamos a nuestras fuerzas para actuar en redes sociales, detectar lavado de activos y nuevas formas de comercialización.”

Ciberdelito y delitos sensibles

Sánchez destacó el trabajo de la División de Ciberdelitos: “Las estafas online aumentaron. Muchas víctimas son adultos mayores que no manejan herramientas digitales, por eso hacemos foco en la prevención”. También subrayó el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en casos de grooming, acoso y abuso: “Se trabaja en las escuelas con personal especializado para prevenir y alertar a los jóvenes sobre estos riesgos, especialmente el grooming, que es uno de los más recurrentes”.

Policía Turística: un refuerzo clave en temporada

911 | SISTEMA DE EMERGENCIAS.

Durante el receso escolar, la Policía Turística intensificó operativos en la Quebrada y los Valles. “Orientamos y protegemos a los turistas con personal capacitado en lugares clave como Tilcara, Humahuaca, Purmamarca y las Yungas”, comentó Sánchez. “El operativo especial comenzó en julio, antes del inicio del receso invernal, con despliegue en toda la provincia desde Ciudad Cultural. La Policía Turística cumple un rol fundamental, no solo en asistencia al visitante sino también en la protección del patrimonio”, agregó.

Narcotráfico y pedido de mayor autonomía provincial

Pulleiro explicó que en las últimas semanas participó, junto a Milton Sánchez, del Consejo Federal de Seguridad Interior con la ministra Patricia Bullrich, donde se abordó principalmente la problemática del narcotráfico y el incipiente ingreso de drogas sintéticas al país. “Por ahora hemos tenido muy pocos casos, pero es un tema que preocupa”, sostuvo. También participaron del Parlamento del Norte Grande, donde los ministros de seguridad de las provincias del norte expusieron los desafíos vinculados al narcotráfico y al impacto de los corredores bioceánicos que se están promoviendo desde Nación.

“Además del flujo comercial, se teme un incremento del contrabando y el narcotráfico asociado a estos corredores”, afirmó el ministro. Pulleiro destacó que en lo que va del semestre, en Jujuy se duplicaron los procedimientos y decomisos respecto a años anteriores, lo que demuestra un aumento en la actividad delictiva vinculada al narcotráfico, pero también un esfuerzo sostenido por parte de la provincia. Sin embargo, expresó su preocupación por la vulnerabilidad que atraviesa Jujuy en comparación con provincias vecinas como Salta, que han recibido más recursos federales.

“En Salta se ha reforzado la presencia de Gendarmería, Prefectura y hasta Fuerzas Armadas. Nosotros planteamos la necesidad urgente de reforzar nuestra frontera con Bolivia, que tiene 300 km y una alta permeabilidad. Solo está habilitado formalmente el paso de La Quiaca, pero hay numerosos accesos irregulares que facilitan el contrabando”. En ese contexto, relató dos procedimientos recientes con resultados muy distintos. En uno, la Brigada de Narcotráfico incautó 478 kilos de cocaína junto al fiscal provincial de La Quiaca. El caso pasó al fuero federal, donde el detenido fue liberado. En el segundo caso, en un operativo con 10 kilos de marihuana, los dos sospechosos fueron detenidos y la causa sigue avanzando, con aval judicial. “Planteé estos casos tanto a la ministra Bullrich como en el Parlamento como ejemplos de lo que no debe pasar.

POLICÍA TURÍSTICA | EN PLENO CRECIMIENTO.

No debería existir una diferencia de criterio entre juzgados. Por eso pedimos que se amplíen nuestras facultades para que podamos investigar también el narcotráfico, no solo el narcomenudeo”, enfatizó. El ministro recordó que cuando se sancionó la ley de desfederalización, Nación se comprometió a transferir recursos para la investigación y mantenimiento de detenidos. “Desde que Jujuy adhirió en 2014 no hemos recibido ni un peso, pero hoy sostenemos a 600 detenidos por narcomenudeo. Hemos asumido esa responsabilidad sin apoyo”.

Finalmente, propuso que las provincias se encarguen de todo lo que ocurra dentro de la provincia y fuera de la zona primaria aduanera, mientras que Nación se enfoque en el narcotráfico internacional y el crimen organizado. “Sabemos que esto requiere una modificación legislativa, pero no podemos seguir con estas diferencias de jurisdicción que terminan beneficiando a los delincuentes”.

Reconocimiento a la Policía por su día

“Estamos orgullosos de la Policía de Jujuy. Comparativamente, estamos bien frente a provincias vecinas y grandes ciudades. Nuestra fuerza es cada vez más profesional, con oficiales universitarios y personal con tecnicaturas. Eso se ve en los resultados”. “Recuerdo épocas muy oscuras, como la de una dirigente social jujeña donde existía un estado paralelo.

Hoy podemos estar tranquilos, porque contamos con una policía comprometida con su comunidad”, afirmó Pulleiro. Por su parte, el Comisario Sánchez expresó: “Me siento orgulloso de comandar esta institución tan histórica. Felicito a cada uno de los efectivos que trabajan las 24 horas del día, muchas veces arriesgando su vida. Mi reconocimiento y gratitud a todos ellos”