9 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy
El tiempo en Jujuy

Martes soleado en la Tácita de Plata

La temperatura máxima podría estar alrededor de los 30 grados.

Martes, 09 de diciembre de 2025 08:06

De a poco vuelven a subir las temperaturas y de a poquito el calor comienza a hacerse sentir otra vez.

Para hoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la mañana cielo parcialmente nublado mientras que para la tarde y la noche el cielo apsara a estar mayormente nublado con una temperatura máxima de 30 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los pericos la máxima podría llegar a los 32 grados.

En San Pedro y el resto del ramal será un día con cielo parcialmente nublado con máxima de 34 grados.

En Humahuaca para hoy anticipa cielo mayormente nublado con máxima de 23 grados.

En La Quiaca la máxima estará alrededor de los 18 grados con cielo parcialmente nublado.

 

