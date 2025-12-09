Enseñanza, el rubro que más presionó la inflación en Jujuy

Jujuy acumula una inflación del 24,1% en los primeros 10 meses del año y una variación interanual del 32%, en un contexto de fluctuación mes a mes, y con incrementos muy marcados en sectores puntuales.

El comportamiento por categorías mostró una dinámica heterogénea. El rubro Enseñanza volvió a liderar las subas en Jujuy, con un fuerte 52,9% acumulado entre enero y octubre. El peso de los aranceles escolares, las cuotas de los colegios privados y los ajustes en artículos que hacen al rubro, impulsaron este salto, convirtiéndolo en la categoría de mayor presión sobre el índice general.

Le siguieron Otros gastos, con un aumento del 32,9%, un ítem que agrupa servicios y consumos que suelen ajustar por encima del promedio, como gastos en peluquería, cigarrillos, etc. En el tercer lugar se ubicó Vivienda, combustibles y electricidad, que acumuló 27%, traccionado por actualizaciones tarifarias como electricidad, mayores costos de mantenimiento del hogar y principalmente por los gastos en alquileres.

Alimentos y transporte

En un escenario donde los precios de los alimentos suelen marcar tendencia, Jujuy mostró un comportamiento algo más moderado quedando casi a mitad de tabla: Alimentación y bebidas acumula una inflación del 22,4% en lo que va del año, ubicándose por debajo de la inflación provincial acumulada.

Los productos con las principales subas fueron los cortes de carne que registraron hasta cuatro incrementos en un mismo mes. Y de cara a las fiestas de Fin de Año, los carniceros confirmaron que aplicarán algunos más.

Algo similar ocurrió con Transporte y comunicaciones, con un 21,6%, impulsado principalmente por las actualizaciones en el boleto del transporte urbano, de media y larga distancia. Y el rubro Salud, que avanzó 19,8%.

Las variaciones más bajas se dieron hasta el momento en Esparcimiento 17,5%, Equipamiento y funcionamiento del hogar 17,4%y, en el último lugar, Indumentaria, que apenas registró un 9,8%, uno de los incrementos más bajos del país para este rubro.

Curva mensual

La evolución mes a mes mostró un primer trimestre más acelerado y luego una marcada desaceleración, aunque con pequeñas oscilaciones: enero cerró con 2,3% de inflación, febrero 2,9%, marzo 3,9%, abril 3,1%, mayo 1,4%, junio 0,8%, julio 1,4%, agosto 1,9%, septiembre 1,8% y octubre 2,1%.

Otro termómetro sensible es la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), que determinan los umbrales de indigencia y pobreza.

Hasta octubre, la CBA acumuló un 24%, mientras que la CBT avanzó 25,8%, muy en línea con el nivel general de precios.

En octubre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó: $501.302,08 para cubrir la canasta alimentaria y $1.131.712,26 para acceder a la canasta total, que incluye también bienes y servicios.

Ambos valores muestran el peso creciente del costo de vida en los hogares jujeños y las dificultades para sostener el poder adquisitivo.

El registro de noviembre, que la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) publicará este viernes 12, será clave para proyectar el cierre anual y confirmar si la provincia logra mantener esta tendencia de variaciones mensuales por debajo del 3%.