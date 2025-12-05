Se avanza en la digitalización para dar respuesta ciudadana

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización Isolda Calsina recibió al presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) Carlos Oehler, con la finalidad de integrar los servicios disponibles a través de los Trámites a Distancia (TAD). Esta plataforma digital permite gestionar, simplificar y seguir trámites sin acudir a oficinas públicas, garantizando a los usuarios el ejercicio de sus derechos como consumidores de servicios públicos bajo competencia de la Susepu, especialmente en lo que respecta a la energía domiciliaria (Ejesa SA) y agua potable (Agua Potable SE).

Al respecto, la ministra Calsina sostuvo que "resulta esencial poder incorporar el uso de los Trámites a Distancia para las empresas prestadoras de servicios públicos que actuarán como agentes externos de la Administración Pública, de tal forma que puedan recibir, tramitar y simplificar los reclamos y gestiones de los usuarios y poder contar con un canal más ágil y seguro para brindar respuestas efectivas a la ciudadanía", lo que representa cumplir con uno de los objetivos del Plan de Modernización del Estado que impulsa el gobernador de la provincia, Carlos Sadir.

Seguidamente, el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos, Carlos Oehler manifestó que "para nosotros es fundamental optimizar estos circuitos digitales para poder incorporar a las empresas prestatarias de servicios públicos, en particular la empresa Ejesa, encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica destinada a los hogares jujeños".

De esta manera, con la integración de los servicios disponibles a través de los TAD, la Susepu como órgano de control podrá coordinar adecuadamente una evaluación del servicio brindado por la empresa garantizando una adecuada auditoría del servicio que brinda y haciendo más eficiente la incorporación de los trámites digitales que realizan los ciudadanos.

Participaron además de la reunión de trabajo, la secretaria de Innovación Pública Alejandra Mollón, el secretario de Gobierno Digital Marcelo Genzel y el jefe de área de Documentos Electrónicos y Firma Digital, Fabián Arjona.