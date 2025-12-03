Dulce taller de “Aquí Estoy”

"¡Qué rico está!" o "¡Qué lindo se ve!", son halagos que les hacen mucho bien a los jóvenes con discapacidad de la Fundación "Aquí Estoy" que desde marzo aprendieron a realizar panes y postres en el Sindicato de Pasteleros de Jujuy de la calle Lisandro de la Torre. Así se convirtieron en protagonistas de una enriquecedora experiencia que, según destacaron los organizadores y los anfitriones, fue de aprendizaje mutuo. Y en la muestra final de la víspera quedó reflejado en la cantidad de sonrisas de satisfacción.

Adriana Chávez, responsable de la entidad, agradeció al titular del gremio pastelero Roberto Lamas por permitir que se concrete el proyecto y su continuidad tras la experiencia piloto de este año. También resaltó que contaron con el apoyo de la diputada provincial Olga Yolanda Ramos y Mario Lamas del CPV "Santa Ana".

Sin faltar ningún día, los 10 asistentes con sus mamás, hermanas o personas encargadas de acompañarlos aprendieron panadería y pastelería básica con la profesora Ivone Villatarco al iniciar y después continuaron con Sonia Bautista.

Adriana destacó "la predisposición tremenda" y que "se aprenden muchas cosas: no solamente a batir, quebrar los huevos y demás sino que hay que lavar los utensilios que se utilizan, que hay que secarlos, dónde se los guarda, de dónde se sacan".

Y resaltó el estímulo recíproco que motivó a las familias a continuar con las tareas en casa, más allá del par de horas semanales.

En este trabajo en equipo están muy felices porque en el 2026 apuntarán a una visión de emprendedor en Pastelería y Panadería.

Y la profesora Sonia indicó que si bien empezaron con preparaciones básicas para pizza y pan de leche se fueron exigiendo más y aprendieron a hacer postres, incluido pan de Navidad para el consumo familiar.

"Yo aprendí un montón con ellos, es una experiencia que se la recomiendo a todos. Para mí es la primera vez y fue hermoso poder transmitir conocimientos y yo recibir de ellos el cariño y de las mamás las ganas de aprender", expresó.

Caminata por la conmemoración

El Ministerio de Salud de la Provincia conmemorará hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una caminata y jornada inclusiva. A las 8.30 concentrarán en la Federación de Básquet (avenida España) y a las 9 se dirigirán a la punta del parque San Martín. La consigna es vestir una prenda o accesorio amarillo. De 9.30 a 12.30 se realizarán stands informativos, arte y juegos inclusivos, asesoramiento y orientación, números artísticos y expresiones culturales.

Mientras que el Ministerio de Desarrollo Humano concretará la 1º Jornada de Vida Independiente mañana, desde las 8.30, en el Colegio de Abogados (Sarmiento 340).