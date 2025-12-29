21°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
fútbol jujeño
rutas
Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
fútbol jujeño
rutas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Continúa el alerta amarillo para toda la provincia

Si bien la temperatura máxima irá en aumento en los próximos días, van a continuar las precipitaciones.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 07:29

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy un alerta amarillo para toda la provincia por tormentas fuertes. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Para la capital se espera una temperatura mínima de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 27 °C con probabilidad de tormentas fuertes durante toda la jornada.

Cuáles son las recomendaciones ante tormentas, según el SMN
Frente a este escenario, el SMN recomendó:

  • Evitar salir durante las tormentas.

  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD