Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres
Abra Pampa
Neuquén
Precios
Diiocesis de Jujuy
daños
Información general

Graves daños por el temporal en Alto Comedero

El sector “4 de Agosto” del barrio Alto Comedero se encuentra gravemente afectado por el temporal, con una gran acumulación de agua y barro que dificulta la circulación por las calles.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 14:10

Desde hace semanas, la provincia de Jujuy permanece bajo alerta amarilla debido a las intensas lluvias. A esta situación se suman cañerías rotas y problemas en el suministro de agua potable, como consecuencia de los fuertes vientos que provocaron diversos incidentes en varios barrios.

Durante la jornada de hoy, las precipitaciones volvieron a ser abundantes y afectaron especialmente a Alto Comedero, donde el arroyo “Las Martas” creció de manera considerable, alcanzando un alto caudal que provocó la inundación de algunas viviendas.

Vecinos y residentes del sector solicitaron la urgente intervención de las autoridades municipales, especialmente en las zonas del barrio ubicadas a pocos metros del Parque Belgrano, ante el riesgo que representa la situación actual.

