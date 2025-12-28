El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2 y en conferencia de prensa informaron que los pacientes ya recibieron el alta médica y tranquilizaron a los vecinos al sostener que no hay circulación comunitaria.

En un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses, Martín Regueiro, actual ministro de Salud provincial, confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en Neuquén.

El funcionario explicó que ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Un punto importante, mencionado durante la conferencia, es que se tratan de casos aislados y que hasta el momento “no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén”.

El subclado K del virus influenza A(H3N2) ya fue detectado en varios países del mundo, aunque por ahora no se observó una mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas.

“El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación”, sostuvo Regueiro, quien remarcó que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias neuquinas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención habituales: