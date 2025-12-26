Abra Pampa: piden hospital de mayor complejidad

Preocupados por la salud de cientos de miles de puneños, dirigentes vecinales de catorce barrios de Abra Pampa promueven que el hospital "Nuestra Señora del Rosario" sea equipado de manera tal de alcanzar el nivel II de complejidad y de esta manera acceder a prestaciones de calidad. En ese marco aspiran que se construya un edificio acorde en el predio cuya piedra basal se colocó hace cerca de cuarenta años, en 1985 durante la intendencia de Luis Armella.

Señalaron que el nosocomio no dispone de medios materiales ni humanos para atender cuadros que no sean de primeros auxilios. Un ejemplo de ello es que la mayoría de los partos no son atendidos allí sino en los hospitales de Humahuaca o La Quiaca, a donde son derivados con toda la complicación que ello representa para las familias de las pacientes.

Desde hace tiempo envían notas a la Gobernación, Ministerio de Salud, dirección del hospital, Concejo Deliberante y municipio de Abra Pampa. También acudieron al Defensor del Pueblo de Jujuy que remitió las actuaciones a Salud, y la respuesta que recibieron fue la misma: no hay presupuesto. Además, según los funcionarios de la cartera sanitaria el planteo es improcedente, ya que -aseguran- el Plan estratégico de salud es suficiente para atender la demanda de los pobladores de la región.

Lo cierto es que los vecinos sienten que están "a la deriva, en abandono total". "En Abra Pampa nos sentimos discriminados, marginados, es como que no nos merecemos nada, como que no somos argentinos", expresó con mucha impotencia la presidenta del centro vecinal del barrio Siberia Argentina, Soledad Martínez.

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, la dirigente realizó un sombrío panorama de la salud en las alturas de la Puna. En primer término dijo que el área programática del hospital cubre cinco departamentos, todo Rinconada y Cochinoca, parte de Santa Catalina, Susques y Humahuaca. Como es de primer nivel, las prestaciones son muy básicas como las de una salita de primeros auxilios. Solo hay médicos generalistas, ya que las especialidades son cubiertas por itinerantes que suelen ir cada quince días.

SOLEDAD MARTINEZ | PRESIDENTA DEL CENTRO VECINAL DEL BARRIO SIBERIA ARGENTINA.

Consideró que la Capital de la Puna y los vecinos de tierra adentro merecen una atención de calidad en Abra Pampa de manera tal de no tener que trasladarse a San Salvador de Jujuy en la búsqueda de un diagnóstico certero que les permita recuperar la salud.

Martínez expresó que los hospitales de nivel II "tienen especialistas constantes y quirófano", entre otros aspectos que hacen a la calidad de las prestaciones. Agregó que el de Abra Pampa, de nivel I, "tiene lo básico. Estos últimos años las embarazadas que son de Abra Pampa no pueden tener sus hijos en el hospital, las obligan a que tengan sus hijos en La Quiaca, ya sea que tenga patología, ya sea que tenga parto normal, igual las trasladan", denunció al mencionar que se justifican "que no tienen equipos y por los derechos del niño para poder atenderlos mejor".

Lo cierto es que "nosotros como abrapampeños ya no tenemos niños, todos nacen en La Quiaca y los asientan ahí". Lo mismo sucede con las "internaciones por enfermedades más complejas". En todos los casos el familiar que acompaña al paciente debe costearse los gastos de comida y alojamiento en la ciudad fronteriza mientras dura la internación, aseguró.

La dirigente puso de relieve que los abrapampeños se merecen tener un hospital que garantice una atención integral. "Es un derecho. Sin la salud no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer absolutamente nada", enfatizó.

"Nos responden que no hay presupuesto para hacer una construcción de esa envergadura, que para eso están los hospitales de La Quiaca y Humahuaca, o sea, que nos conformemos como estamos, es decir con cuatro o cinco médicos que no dan abasto; con especialistas que están yendo de vez en cuando, cada quince días; y sin personal capacitado para realizar los informes de laboratorio".

En este último aspecto sostuvo que como no se dispone de personal especializado "dan mal los diagnósticos, te dicen gastritis y después es embarazo; te dicen hígado y después es riñón. Cuando la gente va a Jujuy se da con que tiene otra enfermedad y son los que tienen suerte para llegar y salvarse, algunos mueren en el camino, por mal diagnóstico", denunció.

"La gente del campo, los mayores, si tienen alguna patología tienen que ver cómo arreglarse y la mayoría ver la manera de costearse el viaje a la capital porque no quieren ir ni a La Quiaca y Humahuaca porque no hay confianza", agregó.

Lamentó que el intendente Ariel Machaca no haya demostrado interés en acompañar el pedido de los vecinos, argumentando que como no es del mismo signo político que el Gobierno provincial no lo escucharán.

Las respuestas

Al momento de responder a las inquietudes de los vecinos abrapampeños, las autoridades sanitarias dijeron que no pueden hacer ni un quirófano por culpa de los recortes presupuestarios del Gobierno nacional.

"Las provincias no se encuentran en posibilidad económica de generar proyectos de gran envergadura" señalaron al mencionar que el Plan estratégico de salud contempla "el fortalecimiento quirúrgico en hospitales de la región como Humahuaca y La Quiaca, con el objetivo de dar soporte resolutivo a todo el norte provincial".

Aclararon que las derivaciones se concretan "en beneficio del paciente y con el fin de garantizar la seguridad de la atención. Esta decisión se adopta en todos los casos de atenciones o procedimientos que superan la capacidad resolutiva del hospital local. En particular, en los casos de partos complejos, la derivación se fundamenta en el aseguramiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que solo pueden ser provistas en centros de nivel II o superior de la red. Para mitigar el impacto económico de estos traslados, el Ministerio brinda el apoyo institucional necesario, tanto para el paciente como para un acompañante, asegurando que las dificultades económicas o logísticas no impidan el acceso a la prestación sanitaria necesaria en los hospitales de referencia".

El Concejo Deliberante de Abra Pampa también se pronunció en torno a la problemática planteada por los vecinos coincidiendo en que el hospital no dispone de los recursos humanos y de infraestructura que se requieren. Mencionó que se necesitan médicos especialistas estables, ya que los itinerantes no alcanzan a cubrir la demanda. También consideró prioritario que se asignen más clínicos "para la atención de una creciente población no solo de Abra Pampa, sino también de las comunidades aledañas y departamentos que atiende el mismo".

Tras recordar que los vecinos vienen demandando mejoras "desde 2017", sancionó una declaración promoviendo que se eleve la categoría del nosocomio al nivel II de complejidad. En ese sentido el parlamento puneño puso de relieve la necesidad de "fortalecer la capacidad de atención del hospital, ampliando la disponibilidad de recursos materiales y humanos, e incorporando nuevas especialidades médicas para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la Puna jujeña".