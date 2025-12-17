Detalles del presupuesto que definirá la gestión de Sadir

La aprobación del Presupuesto 2026 llevó tranquilidad y seguridad al Ejecutivo provincial, el proyecto de ley fue tratado en sesión extraordinaria del pasado 9 (vísperas de la asunción formal de los nuevos legisladores), como consecuencia de la suspendida el 4 de este mes "por algunos desacuerdos", había señalado un diputado.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Guido Luna, al iniciar su tratamiento se refirió ampliamente al mismo con la intención de aclarar dudas y solicitar su aprobación, que no fue necesario porque el proyecto tuvo el acompañamiento mayoritario de los legisladores, excepto la Izquierda.

El presupuesto se incrementó en un 34% respecto con el del año precedente, entre los gastos corrientes el rubro más abultado es el de los sueldos de los empleados públicos que representa un 90%, posee una incidencia importante en la obra pública, y en cuanto a los gastos corrientes registra un resultado positivo.

A pesar de los alentadores porcentajes y perspectivas para el próximo año, "los recursos son limitados y las necesidades infinitas", apuntó Luna, luego acusó que "las pautas macroeconómicas nacionales son irreales", afirmó que la Provincia "viene cumpliendo regularmente sus obligaciones" y que la deuda del 2025 de 502 millones de dólares en el 2026 sería de 450.

En la sesión además del proyecto de ley del Presupuesto 2026 también se trató la rendición de cuentas del 2024.

El primero "es una estimación, un pronóstico de las intenciones que tiene el Gobierno sobre cómo aplicar los recursos para cubrir las necesidades, y la cuenta de inversión es la realidad de cómo se distribuyeron los recursos del Estado", aclaró Luna.

La combinación de ambas herramientas fue "sumamente importante y necesaria para transparentar las cuentas públicas y la sociedad pueda llevar un control real de la gestión de los recursos, que son de todos los jujeños".

Al ser "los recursos limitados y las necesidades infinitas, el Presupuesto es una medida de la ideología política y social que tiene un gobierno en cuanto a cuáles serán sus prioridades y qué caminos tomará para llevar adelante su misión", aclaró más adelante.

El legislador cuestionó que las pautas macroeconómicas nacionales "son irreales", 10,1% de inflación, el dólar a $ 1.430 y un crecimiento del PBI del 5%. Pero "deben ser consideradas, porque son las utilizadas para el proyecto del Presupuesto nacional (que tratará hoy Diputados de la Nación) y para el cálculo de los recursos coparticipables".

En base a un análisis, se incrementó en un 34% en comparación al año precedente, siendo de $1 billón 989 mil millones en el ejercicio 2025 y de $2 billones 665 mil millones en el 2026. Dentro de los recursos corrientes se diferencia que el 80% es de origen nacional y el 20% provincial, dentro de los cuales el impuesto a los ingresos brutos representa el 85% de la recaudación.

Se observa además una estimación en los recursos corrientes de $2 billones 656 mil millones, un 34% más que en el 2025. En el caso de los gastos corrientes, fueron presupuestados en el orden de los $2 billones 284 mil millones, que en comparación con el ejercicio precedente hay un incremento del 32%, obteniéndose un resultado económico positivo de $372 mil millones, que significa un incremento interanual del 44%.

Lo último es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que denota la factibilidad que tiene el Estado de cubrir los gastos de funcionamiento con un excedente que permite reasignar recursos a otros fines que representen un crecimiento para la provincia.

Dentro de los gastos corrientes, el rubro más abultado es el de los sueldos de los empleados públicos, cuya cifra representa el 90% del monto que la provincia recibe en concepto de coparticipación.

El Presupuesto posee "una incidencia muy importante de la obra pública" porque el gobernador "tiene el objetivo de invertir en infraestructura para nuestra provincia, y esto se ve reflejado en la inversión presupuestada para lo que es trabajo público, con una suma total de $304 mil 560 millones, un 51 % más que en ejercicio anterior", aclaró Luna.

"Debemos comprender la importancia que tiene la obra pública tanto económica, siendo un motor dinamizador de la economía y de desarrollo humano, generando fuentes genuinas de empleo y de ingresos para la provincia, posicionándonos entre otras cosas turísticamente como uno de los puntos más atractivos de nuestro país".

Señalo la concreción de varias obras este año, como por ejemplo la Ciudad de las artes y durante el próximo año se finalizarán el Museo Lola Mora, la obra civil del hospital en Libertador General San Martín, la refacción de la ruta nacional 66 y provincial 1, y más de mil viviendas.

Entre ellas 358 unidades habitacionales en Alto Comedero, las torres de Luján y convenios con el Colegio de Ingenieros; 354 departamentos y viviendas en el interior de la provincia; 483 departamentos en el Gran Jujuy (Yala, San Salvador de Jujuy y Palpalá).

Por último, destacó en el Presupuesto el aumento de partidas destinadas a carteras claves, como Salud, que aumentó un 39% respecto al ejercicio pasado, Desarrollo Humano asciende un 58%, Ciencia y Técnica un 99% y Producción, un 52%".