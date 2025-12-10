Cómo hacer para seguir recibiendo los pañales

La nueva modalidad de distribución de pañales de Pami permite que los afiliados los reciban en su lugar de residencia sin necesidad de desplazarse a la farmacia.

El director ejecutivo de Pami, Esteban Leguízamo, puso de relieve la necesidad de renovar la orden médica para garantizar la continuidad de la prestación. "La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre". Para ello, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes de que se venza el plazo para gestionar la nueva orden médica electrónica (OME) y continuar recibiendo los higiénicos absorbentes en su domicilio.

En un documento entregado a El Tribuno de Jujuy, Leguízamo se refirió al nuevo formato de entrega y dijo que "ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera".

"La actualización de la OME nos da trazabilidad, permite hacer los procesos más transparentes y actuar de acuerdo a la dinámica que tiene nuestro padrón", agregó el funcionario.

Este sistema de entrega puerta a puerta de pañales en todo el país permite modernizar y simplificar el proceso, eliminando trámites innecesarios e intermediarios.

Urbano Express, una empresa de logística, se encarga de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales que se entregan en el domicilio declarado por el afiliado. Se realiza una primera visita y, en el caso de que no se concrete la entrega, se deja un aviso para una segunda visita en un plazo no mayor a 72 horas.

Los afiliados que deseen corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono) pueden hacerlo con su médico al momento de solicitar la prescripción de su nueva orden médica electrónica.

Además, ante cualquier consulta pueden comunicarse al 138 - Pami Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a la agencia del organismo más cercana a su domicilio.