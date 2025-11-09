Promueven la alimentación saludable en niños y jóvenes

La gestión que lidera el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, impulsa programas que fomentan hábitos alimentarios saludables en establecimientos educativos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes de la ciudad. En tal sentido, el municipio de Palpalá, llevó a cabo un taller de Alimentación Saludable en la Escuela de Configuración de Apoyo y Educación Especial "Juan Pablo II". La actividad, que contó con la participación de alumnos, docentes y personal directivo de la institución, se enmarca en el programa Muna (Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia), patrocinado por la Unicef y del cual Palpalá es parte.

EJEMPLOS DE ALIMENTOS NO SALUDABLES

El propósito del taller fue inculcar buenos hábitos alimentarios, combinando teoría y práctica en un ambiente dinámico y educativo. El profesor Diego Avendaño, docente de la Escuela de Educación Especial "Juan Pablo II", destacó la importancia de que los alumnos aprendan a diferenciar los alimentos que les hacen bien de aquellos que les generan algún daño, sobre todo cuando se consumen en exceso.

En este sentido, se explicó a los alumnos una especie de "semáforo alimentario", donde los alimentos en rojo son los que más daño pueden provocar, los amarillos son una advertencia y los verdes son los que más se deben consumir, ya que aportan vitaminas y proteínas al organismo.

Avendaño resaltó que el taller fue "muy interesante, didáctico y útil para los alumnos, quienes participaron activamente y preguntaron sobre distintos alimentos". Asimismo, destacó la participación de personal municipal que ofreció un taller sobre Huertas Familiares y Huertas en Espacios Reducidos, complementando de manera integral la información vinculada a la alimentación saludable.

De esta manera, "Palpalá reafirma una vez más su compromiso de seguir trabajando en la promoción de la salud en las escuelas, brindando herramientas y conocimientos a los niños y adolescentes para que puedan tomar decisiones sobre su alimentación y mejorar su calidad de vida", expresaron desde la comuna siderúrgica.