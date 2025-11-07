Asesoramiento comunitario gratuito de escribanos

Referentes del Colegio de Escribanos de Jujuy recordaron que mañana sábado realizarán la "XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario", organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino. Indicaron que la atención será gratuita y que este año tendrán dos sedes, una en Purmamarca y otra en el SUM del colegio notarial en la capital jujeña.

Para esta actividad programada, la institución notarial local, contará con un número importante de colegas que respondieron a la convocatoria para sumarse como voluntarios y asesorar en un salón, cedido por el municipio de Purmamarca, ubicado en Belgrano sin número, frente a la plaza central, de 10 a 13. Mientras tanto, en la capital jujeña, el punto de atención gratuita estará ubicado en instalaciones del salón de usos múltiples del Colegio sito en avenida 19 de abril 447, de 9 a 13.

Sobre los temas de consulta del público interesado, expresaron que se encuadran en todos aquellos de índole notarial como donaciones, testamentos, protección de vivienda familiar, uniones convivenciales y permisos de viajes, entre otros. También recordaron que los asesoramientos son anónimos y para un mejor resultado, recomendaron llevar toda la documentación pertinente al tema que será objeto de consulta.

Para finalizar, también indicaron que la jornada federal tiene como objetivo primordial desarrollar acciones de responsabilidad social por parte de los colegios notariales, como instituciones comprometidas con el desarrollo de la sociedad, aportando asesoría, seguridad jurídica y compromiso colectivo.

Horario

En Purmamarca la atención se cumplirá de 10 a 13; mientras que en San Salvador de Jujuy, de 9 a 13.