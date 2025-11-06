Scioli más firme en su cargo

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli estaría más firme que nunca en su cargo, después del anuncio del presidente Javier Milei que haría cambios en su Gabinete y rumores sobre el alejamiento del exmotonauta.

Actualmente, el funcionario se encuentra en Dubái concretando gestiones claves para fortalecer la relación entre la Argentina y esa ciudad en los Emiratos Árabes Unidos.

Con el ministro de Economía y Turismo de ese Estado, Abdulla bin Touq Al Marri, dialogó sobre Inteligencia Artificial aplicada al turismo, inversiones en el sector y experiencias innovadoras.