Invitan al 38º Encuentro de Mujeres y Diversidades

Docentes, estudiantes, artistas y trabajadores de comedores populares del Plenario de Trabajadoras invitaron a viajar al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizará en Corrientes del 22 al 24 de este mes, en el fin de semana extra largo.

La organización “Plenario de Trabajadoras” se vienen preparando para que salga un colectivo desde San Salvador de Jujuy.

Natalia López, docente de la Unju y organizadora del viaje explicó que “estamos convocando a las mujeres jujeñas que quieran participar de una gran experiencia de lucha en un contexto creciente de femicidios en nuestra provincia y en todo el país. Con tra la violencia a las mujeres, la precarización laboral y el intento de arrebatar derechos conquistados viajamos a Corrientes para impulsar un plan de lucha nacional contra el Gobierno antiobrero y antimujeres de Milei”.

Acotó que “es un Gobierno que niega los femicidios, no cumple la implementación de la ESI y vació todos los programas que acompañan a las mujeres que sufren violencia de género. En Jujuy la situación no es distinta. Sufrimos una feminización de la pobreza, ya que tenemos los peores trabajos y recae sobre nosotras las tareas de cuidado de familias quebradas por la crisis social”.

Y reiteró que “invitamos a todas las mujeres trabajadoras, jóvenes, de las comunidades, artistas a sumarse a viajar con nosotras en el micro desde San Salvador de Jujuy”. El contacto de Natalia López es 388 472-6170.

Vale recordar que el año pasado la 37º edición se cumplió en San Salvador de Jujuy.