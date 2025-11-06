Las clases se dictan hasta el 12 de diciembre

Desde el Ministerio de Educación de Jujuy se recordaron las fechas en la recta final del ciclo lectivo 2025 en las instituciones escolares.

En Educación Inicial (jardines) el 12 de diciembre es el último día de actividades escolares y el 19 del mes próximo es el fin del ciclo lectivo.

En el caso de Educación Primaria el 12 de diciembre es el último día de actividades escolares, del 15 al 19 de ese mes la etapa de fortalecimiento de aprendizajes y el 19 el fin del ciclo lectivo.

Educación Secundaria también tendrá actividades escolares hasta el 12 de diciembre, del 15 al 19 será la instancia de acompañamiento y fortalecimiento de saberes pendientes de acreditación y el 19 de diciembre el fin del ciclo lectivo. El 22, 26 y 29 del último mes del año se cumplirá la instancia de evaluación de espacios curriculares pendientes de acreditación.

En la modalidad Educación Técnico Profesional el 12 de diciembre será el último día de actividades escolares, el 19 el fin del ciclo lectivo y del 22 al 26 la instancia de evaluación correspondiente al turno extraordinario.

Vale recordar que la Ley Nº 25.864 establece que se deben garantizar 180 días de clases, lo que también guía las estimaciones de inicio y finalización del período escolar y ciclo lectivo.

Fechas en Educación Superior

En el nivel de Educación Superior del 25 al 28 de este mes será el cierre de evaluaciones en las unidades y espacios curriculares del segundo cuatrimestre y anuales.

El 1 y 2 de diciembre inscribirán para las mesas de exámenes, el 5 finaliza el segundo cuatrimestre y el ciclo lectivo.

Las mesas de exámenes de diciembre se cumplirán del 9 al 22 y el 26 y 29 de diciembre.

Paralelamente del 15 al 29 de diciembre serán las preinscripciones de aspirantes a ingresar a las distintas carreras de los IES. Las instituciones educativas realizarán los actos de clausura del ciclo lectivo a partir del 12 de diciembre. Las fechas de evaluaciones y exámenes podrán reprogramarse de acuerdo a los asuetos de las fiestas de fin de año.