°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ventas on line
Caso Cecilia Strzyzowksi
SALTA
Anses
pobreza
Caso Matías Jurado
Jujuy
Estados Unidos
sin actividad
Semana de la tradición
ventas on line
Caso Cecilia Strzyzowksi
SALTA
Anses
pobreza
Caso Matías Jurado
Jujuy
Estados Unidos
sin actividad
Semana de la tradición

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Información general

Sin actividad bancaria este jueves

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por el Día del Bancario, un feriado exclusivo del sector que obliga a millones de usuarios a operar a través de canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 11:55

El 6 de noviembre, las sucursales bancarias en Argentina no abrirán sus puertas. La jornada representa un feriado exclusivo del sector financiero y afecta a millones de usuarios que, durante esa fecha, deberán utilizar canales digitales o entidades comerciales para realizar pagos, transferencias y extracciones de dinero. La medida forma parte de una tradición sindical de larga data y tiene impacto en todo el país, tanto en bancos públicos como privados.

A pesar del feriado, las aplicaciones móviles, el homebanking y los cajeros automáticos seguirán habilitados. Quienes requieran efectivo podrán recurrir a extracciones en supermercados, farmacias y comercios habilitados. Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre serán procesadas el día hábil siguiente, conforme al procedimiento habitual del sistema financiero.

Cuál es el origen del Día del Bancario


La conmemoración tiene origen en la historia sindical argentina. El 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. La fecha rememora la primera huelga bancaria nacional, el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquella protesta, iniciada en el Banco Provincia y protagonizada por delegados como Vicente Ventura y Jorge Alvear, exigía el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora del actual gremio.

Entre los avances logrados entonces, se destacan la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923 y la institucionalización definitiva del feriado sectorial.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD