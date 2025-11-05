Sin actividad bancaria este jueves

El 6 de noviembre, las sucursales bancarias en Argentina no abrirán sus puertas. La jornada representa un feriado exclusivo del sector financiero y afecta a millones de usuarios que, durante esa fecha, deberán utilizar canales digitales o entidades comerciales para realizar pagos, transferencias y extracciones de dinero. La medida forma parte de una tradición sindical de larga data y tiene impacto en todo el país, tanto en bancos públicos como privados.

A pesar del feriado, las aplicaciones móviles, el homebanking y los cajeros automáticos seguirán habilitados. Quienes requieran efectivo podrán recurrir a extracciones en supermercados, farmacias y comercios habilitados. Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre serán procesadas el día hábil siguiente, conforme al procedimiento habitual del sistema financiero.

Cuál es el origen del Día del Bancario



La conmemoración tiene origen en la historia sindical argentina. El 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. La fecha rememora la primera huelga bancaria nacional, el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquella protesta, iniciada en el Banco Provincia y protagonizada por delegados como Vicente Ventura y Jorge Alvear, exigía el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora del actual gremio.

Entre los avances logrados entonces, se destacan la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923 y la institucionalización definitiva del feriado sectorial.