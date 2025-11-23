Acciones para garantizar justicia

Con el objeto de fortalecer las políticas públicas, judiciales e institucionales orientadas a garantizar el acceso a la justicia, la protección de derechos y la mejora de los mecanismos de prevención y asistencia en favor de la niñez y la adolescencia, la Suprema Corte de Justicia rubricó sendos convenios de cooperación con los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa.

El acto se llevó a cabo en el marco del "Día Internacional de la Declaración de los Derechos del Niño" y fue encabezado por los jueces del alto tribunal Federico Otaola, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas. También estuvieron el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti y su adjunto Gonzalo de la Colina; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Burgos y su adjunto Matías Luna.

En la oportunidad, Miranda manifestó que "en 1959 se reconocieron los derechos de los niños, entre ellos uno que es fundamental para quienes trabajan en la justicia: el derecho que tienen los niños a ser escuchados, a ser oídos. Este derecho, explicó el magistrado, se reflejó luego en la Convención de los Derechos de los Niños en el año 1989, como así también en las normas constitucionales y en las leyes".

Sostuvo que "este fue un paso importantísimo que dio la humanidad", mencionando por otro lado "las distintas y permanentes iniciativas que lleva adelante el Poder Judicial para combatir cualquier tipo de violencia o acoso contra los niños".

CASA DEL NIÑO Y LA NIÑA | AUTORIDADES JUDICIALES SE ENTREVISTARON CON PERSONAL DEL SERVICIO

Según se informó, los convenios establecen que la Suprema Corte de Justicia participará a través de su Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes. "Entre los aspectos principales sobresale la posibilidad que las instituciones firmantes puedan desarrollar acciones conjuntas en materia de promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en el acceso a la justicia, la capacitación y sensibilización mediante la realización de actividades académicas, culturales, de investigación, científicas, tecnológicas y de vinculación con el medio, en las áreas de interés".

Además establecen, entre otros compromisos, que las partes faciliten el acceso a información y el intercambio de experiencias relevantes vinculadas a casos en los que se encuentren involucrados niños y adolescentes, resguardando el principio de confidencialidad en el marco del respeto por la autonomía funcional de cada organismo.

También colaborar en la implementación de Manuales de Buenas Prácticas en atención especializada a la infancia y adolescencia en las respectivas instituciones firmantes; promover instancias de capacitación continua en materia de derechos de la niñez y adolescencia al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa. Tras la firma de los convenios se presentó el coro de niños de 8 años de la Escuela Superior de Música, dirigido por María Estela Leytón.

Posteriormente, las autoridades judiciales visitaron la Casa del Niño y la Niña que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y alberga a menores de hasta 12 años de edad sin cuidados parentales. La residencia está ubicada en la esquina de las calles Panamá y Yécora del barrio Mariano Moreno.

La institución trabaja con "un enfoque integral, donde un equipo profesional interdisciplinario brinda contención, atención personalizada y acompañamiento continuo a los menores".