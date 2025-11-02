Acordaron promover acciones para el sector empresario

Autoridades de la Cámara de Comercio Exterior y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, acordaron impulsar actividades conjuntas orientadas al fortalecimiento de los sectores empresario y profesional.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y fue encabezado por los presidentes de la Cámara, Jorge Gurrieri y del Consejo, José Torino, respectivamente.

Gurrieri, calificó al encuentro cómo "altamente positivo para los sectores empresarial y profesional de la provincia". Al mismo tiempo agradeció el recibimiento y el compromiso de las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.

En este sentido adelantó que: "Durante el encuentro se acordó avanzar en capacitaciones, charlas técnicas y acciones conjuntas que promuevan el desarrollo regional y la integración productiva".

En la oportunidad también "le informamos sobre la participación de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy en la organización de las rondas de negocios y conferencias realizadas en el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico, junto con la presentación de un informe detallado", agregó.

Por último, el titular de la Cámara de Comercio Exterior remarcó que continúan "trabajando en la articulación institucional para promover la integración productiva y el crecimiento de la provincia", enfatizó.

De la reunión también participaron el tesorero de la Cámara, Sebastián Lucero; e Ivone Millaleu, coordinadora operativa.