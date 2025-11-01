Acciones de fraternidad y ayuda en las 14 Hectáreas

La labor altruista que implica ayudar a quienes menos tienen se hace visible desde manos trabajadoras que, sin descanso, colaboran para el bienestar social de toda una comunidad.

PREPARACIÓN | LOS SABORES PARA REALIZAR EL ARROZ CON LECHE.

Y como el fin es que se multipliquen las nobles acciones, en "Carita feliz" continúan con el alma solidaria y una misión para disfrute de los niños en las 14 Hectáreas de Alto Comedero.

Con gran predisposición y la cooperación de todos, se realiza arroz con leche, sémola con leche y chocolate en días especiales; no obstante, en todos los casos el ingrediente fundamental es el amor con el que se efectúa cada preparación dedicada a las familias numerosas que concurren diariamente a retirar su ración.

MISIÓN CUMPLIDA | COMPARTIR CON QUIENES MENOS TIENEN, UNA ACCIÓN NOBLE.

Así, en un rincón de las 14 Hectáreas existe este espacio de contención que permanentemente elabora dulzuras y enseña a los más pequeños sobre dar, como es el caso de las prendas de vestir que desde el merendero se reparten a los vecinos de manera solidaria.

Es importante destacar que los vecinos que integran este grupo voluntario de manera permanente se reúnen en pos de trabajar por la labor social, reforzando la tarea abocada de comedores y merenderos de diferentes instituciones que se encuentran en barrios como Alto Comedero.