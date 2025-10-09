Hoy y mañana se realizará la Feria Campesina Pucará

Hoy y mañana se llevará a cabo la Feria Campesina Pucará en Centro Cultural "Manuel Belgrano", exestación de trenes, con el apoyo del Gobierno de la Provincia.

Como ocurre cada mes, productores y artesanos de distintas localidades expondrán lo que cosechan, alimentos y trabajos hechos a mano a un precio justo, en una iniciativa que es fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales y de la economía local.

Al tiempo de señalar que la feria estará abierta de 8 a 20, Celia Mamani, integrante del Movimiento Campesino Indígena Pucará, comentó que "en este mes, que es muy especial por ser el del día de la madre, queremos invitar a toda la población a adquirir una diversidad de regalos para mamá".