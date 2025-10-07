Refuerzan la seguridad en la festividad religiosa

La tradicional celebración en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia, reunirá nuevamente a una multitud de devotos y creyentes provenientes de diferentes localidades. Con motivo de garantizar el orden y el acompañamiento de los fieles durante las jornadas centrales, la Policía de la Provincia de Jujuy pondrá en marcha un amplio Operativo de Seguridad y Prevención.

Las autoridades solicitan colaboración de los fieles, solicitando transitar con precaución.

Según se informó, el dispositivo contará con la intervención de diversas Unidades Operativas, coordinadas de manera conjunta con las Unidades Regionales 1, 7 y 8. En total, unos 70 efectivos estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del circuito previsto, con el objetivo de brindar asistencia, orientar el tránsito y asegurar el normal desarrollo de la peregrinación.

Desde la fuerza se destacó que el despliegue contempla tareas de control vehicular, acompañamiento a los contingentes de caminantes, patrullajes preventivos y puntos de asistencia en zonas clave del recorrido. Además, se dispondrán puestos de atención para emergencias y se reforzará la presencia en accesos y áreas de concentración de personas.

Pedido de colaboración

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración de los fieles, solicitando transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y mantener una conducta responsable para preservar la seguridad de todos los asistentes.

De esta manera, el operativo busca garantizar que la multitudinaria expresión de fe se desarrolle en un marco de respeto, orden y devoción, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la comunidad jujeña durante una de sus fechas más significativas del calendario religioso provincial.