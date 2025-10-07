°
7 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita
Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
SALUD

Desde el lunes, operativos sanitarios en esta capital

El objetivo es fortalecer el acceso a servicios de salud, para prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento.

Martes, 07 de octubre de 2025 00:00
SALUD BUCAL | LA MAYORÍA DE LOS OPERATIVOS TENDRÁ ATENCIÓN EN ODONTOLOGÍA.

Desde el próximo lunes se retomarán los operativos sanitarios "Al lado de la gente" que lleva adelante el Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios públicos de salud, especialmente para prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento a las familias. Para la atención gratuita, vecinas y vecinos deben acercarse a los puntos de encuentro y presentar DNI.

Los operativos se cumplirán de 8 a 14 y el lunes 13 será en el Merendero CAF Niños con propósito (Mza 1, Lote 10, de las 10 Hectáreas de Alto Comedero); el 14 en el Asentamiento Puente Otero (Juanita Moro esquina Colpayoc) del Barrio Belgrano; el martes 21 en La Isla, Coronel Iturbe y Prolongación 1 de Mayo, barrio San Martín, y el martes 28, en el Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús (Calandria 910 esquina Gutiérrez, del barrio Los Perales).

Las prestaciones que se harán en los mismos serán Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición, Psicología y Podología.

También de 8 a 14, el jueves 23 se hará en el Centro Vecinal Éxodo Jujeño (Colectora Fuerza Aérea 1.102 esquina Bahía Agradable, de Alto Comedero) y el 25/10 en el Centro Vecinal B5 (Monterrico esquina Los Alisos, de Alto Comedero).

En este caso habrá prestaciones de Oftalmología, Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado de cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición, Psicología y Podología.

Finalmente, el 24 del actual el operativo será en Juan Ruiz S/N (proximidad Escuela 461, 18 Hectáreas, Alto Comedero), con Oftalmología, Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado de cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición y Psicología.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD