Desde el lunes, operativos sanitarios en esta capital

Desde el próximo lunes se retomarán los operativos sanitarios "Al lado de la gente" que lleva adelante el Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios públicos de salud, especialmente para prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento a las familias. Para la atención gratuita, vecinas y vecinos deben acercarse a los puntos de encuentro y presentar DNI.

Los operativos se cumplirán de 8 a 14 y el lunes 13 será en el Merendero CAF Niños con propósito (Mza 1, Lote 10, de las 10 Hectáreas de Alto Comedero); el 14 en el Asentamiento Puente Otero (Juanita Moro esquina Colpayoc) del Barrio Belgrano; el martes 21 en La Isla, Coronel Iturbe y Prolongación 1 de Mayo, barrio San Martín, y el martes 28, en el Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús (Calandria 910 esquina Gutiérrez, del barrio Los Perales).

Las prestaciones que se harán en los mismos serán Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición, Psicología y Podología.

También de 8 a 14, el jueves 23 se hará en el Centro Vecinal Éxodo Jujeño (Colectora Fuerza Aérea 1.102 esquina Bahía Agradable, de Alto Comedero) y el 25/10 en el Centro Vecinal B5 (Monterrico esquina Los Alisos, de Alto Comedero).

En este caso habrá prestaciones de Oftalmología, Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado de cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición, Psicología y Podología.

Finalmente, el 24 del actual el operativo será en Juan Ruiz S/N (proximidad Escuela 461, 18 Hectáreas, Alto Comedero), con Oftalmología, Medicina clínica, Pediatría, Odontología, Ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, test VIH - Sífilis, Zoonosis, Adolescencias, Educación para la salud, Prevención y cuidado de cáncer de próstata y mama, Trabajo social, Call Center, Centros Jure, Cemir, Crenna y Junta Evaluadora de Discapacidad, Nutrición y Psicología.