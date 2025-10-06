Restricciones de tránsito por la Procesión de la Virgen de Río Blanco

La Dirección de Tránsito y Transporte, de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la comunidad en general y a los conductores en particular que, con motivo de la Tradicional Procesión en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, se implementarán restricciones de estacionamiento y circulación vehicular el martes 7 de octubre, a partir de las 13 horas.

La procesión dará inicio a las 16 horas, partiendo desde el atrio de la Iglesia Catedral y continuará por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento, finalizando nuevamente en la Catedral. Por este motivo, el tránsito será interrumpido en las mencionadas arterias, y se cortará la intersección de Sarmiento y Belgrano desde las 13 horas para la colocación de sillas destinadas a los fieles.

Asimismo, el mismo día, desde las 05:00 horas, se realizará la peregrinación hacia el Santuario de Río Blanco, partiendo desde la Catedral, la cual contará con el acompañamiento y resguardo del personal de servicio de calle y motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Se solicita a los conductores respetar la señalización móvil que será instalada en los sectores afectados y atender las indicaciones del personal del Cuerpo de Inspectores, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades religiosas y la seguridad de todos los participantes.