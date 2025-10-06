°
6 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Realizarán tareas de mantenimiento en Av. General Savio

Entre las 8:00 y las 14:00 horas se dispondrá la restricción del tránsito vehicular a media calzada en el sentido que va desde el acceso sur de la ciudad.

Lunes, 06 de octubre de 2025 15:38

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que este martes 7 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento de luminarias sobre la avenida General Savio, en toda su extensión.

Por tal motivo, entre las 8:00 y las 14:00 horas se dispondrá la restricción del tránsito vehicular a media calzada en el sentido que va desde el acceso sur de la ciudad hacia las instalaciones del Servicio Penitenciario.

Desde el área municipal se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal apostado en el lugar, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de los trabajos.

