Proponen a Alejandro Atilio Bossatti como nuevo procurador del MPA

En una sesión especial en la Legislatura de la Provincia se propuso como nuevo procurador del Ministerio Público de la Acusación a Alejandro Bossatti quien ocuparía el lugar de Sergio Lello Sánchez quien presentó su renuncia indeclinable, luego de que la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados provinciales resolviera iniciar los trámites administrativos correspondiente al pedido de un juicio político.

Además,también se propuso a Gonzalo César de La Colina como procurador adjunto tras la renuncia de Ignacio Pasquini.

Cabe recordar que la denuncia en contra de Lello Sánchez ingreso la semana pasada por Secretaria Parlamentaria y fue formulada por exfiscales y exempleados del MPA, representada por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Ariel Gir Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos.

Ahora la comisión de Asuntos Institucionales se encuentra reunida para entrevistar a los letrados propuestos y luego a las 13.30 habrá una nueva sesión especial para comunicar si hubo acuerdo y en tal caso tomar juramento a las nuevas autoridades del MPA.