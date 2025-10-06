Entre hoy y el 11 próximo Jujuy será escenario del 3º Encuentro Internacional de mimo y clown, uno de los encuentros artísticos y pedagógicos más esperados del año. Con ambas expresiones artísticas y como lenguajes universales, abrirá sus salas, plazas y escuelas a artistas de Bolivia, Corrientes, Córdoba, Misiones y Buenos Aires, en una reunión que busca acercar cultura y educación a la comunidad.

San Salvador de Jujuy, Lozano, Palpalá y Libertador General San Martín serán las sedes de la nueva edición, declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La programación incluye funciones para instituciones educativas, talleres de formación artística y laboratorios especializados, además de espectáculos abiertos y gratuitos para toda la familia.

El festival iniciará hoy a las 17 en la Escuela Provincial de Artes Nº 3 "Lola Mora" de Libertador General San Martín, con la presentación de la Compañía Cambalache (Córdoba) y Maku Fanchulini (Buenos Aires), que traen Metro y medio, obra reconocida como Mejor Espectáculo en el Festival Mujeres con narices de España.

En los días siguientes el público disfrutará obras de trayectoria como ¿Y su oficio?, del grupo Pez dorado (Corrientes); ClownDestinos, de Clowndekuera (Misiones) y Mamá cumbia, del grupo Mamá Cumbia Teatro (Bolivia) conjugando humor, reflexión y participación comunitaria.

PRESENTADORES | JUAN DOMÍNGUEZ Y CRISTIAN BOTTIGLIERI DE CIRCO CAMBALACHE.

Cultura con compromiso educativo

El Encuentro no se limita al espectáculo. Su misión central es pedagógica y comunitaria: llevar propuestas artísticas de excelencia a escuelas, barrios y familias que muchas veces están alejadas de los grandes centros culturales.

"El Encuentro me permitió formarme con docentes de excelencia, algo que de otro modo sería imposible en nuestra provincia. Es una instancia de crecimiento artístico y humano, y también un puente con la comunidad", expresó Jeremías Alancay, actor, director y docente, además de organizador de la nueva edición.

Por su parte Valeria Ramos, profesora de danza y coorganizadora desde el Grupo Teatro Sala Ocho, subrayó: "A través del mimo y el clown se logran cambios sociales. No solo es arte, es acceso a bienes culturales, es inclusión de colectivos vulnerables y es acercar generaciones. Este encuentro es una herramienta de transformación educativa y cultural".

Un Encuentro en red

El Encuentro Internacional de mimo y clown es organizado por el Grupo de Teatro Sala Ocho en cogestión con el Colectivo Identikit de Salta, y forma parte de la red que articula con el 16º Encuentro Internacional de mimo y clown Salta, lo que garantiza un intercambio artístico de alto nivel y un alcance iberoamericano.

La nueva edición en la vecina provincia inició el miércoles y se extenderá hasta el 12, es considerada uno de los eventos teatrales más grandes del país con impronta social.

La convocatoria cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que cede espacios como el Centro Cultural "Jorge Accame" y el Cine Teatro Municipal Select.

Una fiesta gratuita para todos

ORGANIZADORES | JEREMÍAS ALANCAY Y VALERIA RAMOS.

La programación del Encuentro Internacional de mimo y clown contempla funciones educativas en escuelas y centros culturales, talleres y laboratorios de formación profesional para estudiantes y docentes, y jornadas familiares en espacios públicos de Palpalá, Lozano y esta ciudad.

El cierre en el anfiteatro Las lavanderas, con un festival para la familia reuniendo a Cambalache, Maku Fanchulini y Mamá Cumbia en una fiesta de humor, música y encuentro comunitario.

Consolidado como un espacio que articula arte, educación y comunidad, el Encuentro busca instalarse en la agenda cultural y educativa de la provincia.

"El deseo es que la actividad se sostengan anualmente como parte de la política cultural y educativa jujeña. El clown y el mimo son lenguajes universales que educan en la risa, la empatía y la convivencia", agregó Jeremías Alancay.

Mañana se pondrá la obra Jornada familiar (Cambalache + Maku) en Lozano y habrá una función de ClownDestinos (de Misiones) en el Teatro El Pasillo (en esta ciudad).

El 8 habrá funciones en el Cine Teatro Municipal Select (Cambalache y ClownDestinos) y en el Centro Cultural "Jorge Accame" con la pieza ¿Y su oficio?; para el 9 se previeron clases y funciones en el "Accame" y Select, con el estreno de Mamá Cumbia (Bolivia).

Para el 10 se programó una formación intensiva con María Eugenia Favale (Buenos Aires), la función de Cambalache en el Hogar del Sol, y una jornada familiar en Palpalá con tres compañías internacionales.

Y el 11 se dictarán talleres pedagógicos Mi mamá me mima (Bolivia); Comedia física (Corrientes) y el cierre en el anfiteatro con Cambalache, Maku y Mamá Cumbia.