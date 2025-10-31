°
31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano
Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Octubre se despide con sol en la capital jujeña

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 25 grados.

Viernes, 31 de octubre de 2025 07:57

Llegamos al viernes, ultimo día del mes de octubre, y comenzó fresco en la ciudad de San Salvador de Jujuy con una temperatura de 8 grados y cielo despejado.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo parcialmente nublado y se espera una temperatura máxima de 25 grados.

En la región de los pericos se espera que la máxima llegue a los 27 grados mientras que en el ramal podría llegar a los 30 grados también con cielo parcialmente despejado.

En Humahuaca será un día con una máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones.

En La Quiaca comienza el día con tan solo 2 grados y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.  

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD