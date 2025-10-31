Octubre se despide con sol en la capital jujeña

Llegamos al viernes, ultimo día del mes de octubre, y comenzó fresco en la ciudad de San Salvador de Jujuy con una temperatura de 8 grados y cielo despejado.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo parcialmente nublado y se espera una temperatura máxima de 25 grados.

En la región de los pericos se espera que la máxima llegue a los 27 grados mientras que en el ramal podría llegar a los 30 grados también con cielo parcialmente despejado.

En Humahuaca será un día con una máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones.

En La Quiaca comienza el día con tan solo 2 grados y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.