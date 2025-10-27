Gran encuentro de expresión estudiantil y sensibilidad artística

Compartiendo la energía en música y la pasión por la danza, estudiantes de distintas instituciones participaron en "Danzarte" y "Danza tu danza", en su octava edición.

En esta oportunidad, una propuesta atractiva se destacó mediante la coreografía interpretada por los jóvenes del Centro de Educación Artística Especial "Sol y Arte" que compartieron sus ritmos en vivo para los espectadores.

La sensibilidad artística y el disfrute colectivo nucleó a una gran cantidad de personas en el Estadio Federación de Básquet por lo que, sin dudas, fue una experiencia de gran valor que fomentó la creatividad y la unión de más de setenta establecimientos educativos de la provincia, pertenecientes a los niveles; inicial, primario, secundario y modalidades especiales.

BAILANDO | LOS JÓVENES DESPLEGANDO SU TALENTO.

En este encuentro de expresión e inclusión se vivieron instantes con sensibilidad en estado puro, donde no faltó la alegría, ni el compromiso a través del trabajo en equipo, el respeto mutuo y la superación personal. Así, las presentaciones expusieron ante la mirada colectiva toda la dedicación y la pasión de estudiantes, familias y docentes.

Jornadas de formación en el oficio de mozo

DEMOSTRACIÓN A PLENO | LA DISTRIBUCIÓN Y EQUILIBRIO DE ELEMENTOS EN BANDEJA.

Con la dinámica de promover las oportunidades y el compromiso de cooperar, un grupo de personas del Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano participó activamente de jornadas de formación en el oficio de mozo.

ATENCIÓN TOTAL | PARA SOSTENER CORRECTAMENTE ANTE LOS CLIENTES.

El objetivo fue claro desde el primer momento que a través de la inclusión laboral y, en simultáneo, la tarea de generar posibilidades económicas sea notable en este grupo de personas mediante la capacitación continua en técnicas de atención, equilibrio con elementos y servicio gastronómico a futuros clientes, logrando excelentes resultados para los asistentes.

COMPAÑÍA | CADA ACTIVIDAD JUNTO A LOS VOLUNTARIOS.

Es importante recordar que esta valiosa iniciativa fue posible gracias al trabajo de profesionales de la Academia de Oficios y la actividad se desarrollo en un espacio cedido por la Universidad Nacional de Jujuy - Unju.

“Recrearte” y el trabajo conjunto

EN EL AGUA | LA PROPUESTA ACUÁTICA COMPARTIDA

Con una gran alegría se realizan las actividades desde la fundación “Recrearte”. Y es que cada uno de los integrantes enfoca con gran energía cada propuesta junto a voluntarios que trabajan comprometidos con las personas con discapacidad. Si bien la recreación es un valioso estímulo, lo que realmente mueve al voluntariado de la institución sin fines de lucro, son las ganas de servir y hacer realidad el sueño de la inclusión en diferentes espacios.

Por ello, es que “Recrearte” comparte acciones para generar bienestar en los jóvenes y adultos que lo precisan a través del grupo de voluntarios sociales en discapacidad que desarrollan un proyecto recreativo centrado en ayudar y cooperar entre sí.