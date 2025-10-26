°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Té solidario
Juan del Val
Jujeños solidarios
Karen Mancilla Morales
Amancay Gaspar
Día del Paciente con Artritis Reumatoidea
tránsito
regional
PRIMERA NACIONAL
Patin Carrera
Té solidario
Juan del Val
Jujeños solidarios
Karen Mancilla Morales
Amancay Gaspar
Día del Paciente con Artritis Reumatoidea
tránsito
regional
PRIMERA NACIONAL
Patin Carrera

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Certificación internacional Sendero Starlight para Jujuy

Desde el Ministerio de Turismo se celebró el reconocimiento, y ponderó el posicionamiento global.

Domingo, 26 de octubre de 2025 06:25

Jujuy obtuvo la certificación internacional Sendero Starlight 2025, otorgada por la Fundación Starlight, que reconoce a los territorios que preservan la calidad de sus cielos nocturnos y promueven su uso científico, educativo, cultural y turístico. Esta distinción se enmarca dentro de la Ruta de los Cielos Jujeños, un corredor que integra ciencia, cultura, turismo y conservación.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó que "Jujuy tiene los cielos más lindos del mundo, y esta certificación lo confirma. Es un orgullo que nuestra provincia sea hoy referente internacional en la protección del cielo nocturno, un recurso tan valioso como nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra gente".

La certificación posiciona a Jujuy al nivel de destinos como las Islas Canarias y el Desierto de Atacama. Posadas explicó que "esto nos otorga visibilidad internacional y atrae mercados especializados como astrofotógrafos, investigadores y viajeros interesados en experiencias singulares. Diversifica nuestra oferta turística y genera empleo calificado en zonas rurales".

El ministro agregó que "la certificación también promueve la formación de recursos humanos locales, la organización de festivales astronómicos y el desarrollo de senderos y miradores certificados. Este logro nos posiciona en el mapa mundial del astroturismo y reafirma la visión de una provincia que apuesta por el desarrollo sostenible y la innovación".

La Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuenta con el respaldo de Unesco, la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo. La entidad lidera el Grupo de Trabajo de Turismo Científico de la Unwto, fomentando el desarrollo del turismo astronómico sostenible a nivel global.

Para Jujuy, la certificación sobre la Ruta Nacional 52 fortalece la gestión territorial mediante la protección del cielo nocturno, la adopción de normativas sobre iluminación eficiente y la sensibilización comunitaria sobre el valor ambiental, cultural y científico del cielo oscuro. El proceso de certificación contribuye a la protección del patrimonio natural y cultural inmaterial, promoviendo una relación respetuosa entre el ser humano, el territorio y el cosmos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD