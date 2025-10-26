Importante capacitación

La reconocida instructora jujeña Susana Vedia, VII dan, participó de un importante curso internacional de instructores en la ciudad de Montevideo, Uruguay. "Estuvo muy bueno, muy productivo e instructivo", apuntó.

Cada jornada contó con la disertación del gran maestro Héctor Marano y Lang Ung, "tratamos diferentes temas como ser la técnica, abordando todos los ciclos de aprendizaje del taekwondo, fundamentos, formas, combates preestablecidos, defensa personal", detalló Vedia.

La instructora destacó que "fueron dos jornadas, se desarrollaron los programas de taekwondo adaptado, taekwondo kids para los más chicos, allí ya con la disertación de los másters Leo Oros Duek de Israel y Fabián Izquierdo de Argentina respectivamente".

Después, se dio paso a la jornada de formas para graduación de máster en séptimo y octavo dan respectivamente a cargo del gran maestro Héctor Marano y paralelamente, en otro salón lucha y defensa personal a cargo del gran maestro Lan Ung finalizando el curso con la entrega de diplomas y fotos institucionales con las delegaciones.

Poder viajar para Susana Vedia significó una importante inversión económica, ya que atendiendo la situación que se vive, los costos para estos cursos internacionales son realmente elevados.