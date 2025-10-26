Buena concurrencia a los comicios en la ciudad fronteriza 

Las escuelas habilitadas para sufragar en La Quiaca, abrieron sus puertas con normalidad a las 8 en punto.

Antes del mediodía había sufragado el 30 por ciento del padrón electoral total, unas 14.000 personas en esta ciudad fronteriza.

Pudo observarse en los lugares de votación, no hubo inconvenientes para los ciudadanos con el nuevo sistema electoral, boleta única.

Tampoco demoras al momento de emitir el voto, por lo que es ágil para el vecino sufragar.

Pasadas las 10 se registró un inconveniente en la Escuela de Educación Técnica 1, zona oeste, cuando un persona se acercó a votar y figuraba ya había emitido el voto.

Por lo que intervino personal policial.

En todos los establecimientos educativos la seguridad interna está a cargo del Ejercito Argentino, mientras en las inmediaciones Policía de Jujuy.

Las instituciones educativas habilitadas para votar en La Quiaca sin;

Escuela N° 86 "Hipólito Irigoyen'

Escuela Normal " Gendarmería Nacional"

Escuela Normal Primaria 809

Escuela Frontera N° 1 " General Belgrano"

Escuela N° 404 "Domitila Cholele"

Escuela de Educación Técnica 1

Cabe mencionar, la jornada acompaña con un día soleado y 20 grados de temperatura.

El paso internacional "Horacio Guzmán" está totalmente habilitado para el paso peatonal y vehículos.