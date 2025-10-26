Alfredo Gonzales: “es importante la participación de los jóvenes”

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Alfredo Gonzales emitió su voto esta mañana en la Escuela RIM 20 del barrio Chijra.

Sobre el acto eleccionario dijo que fue extremadamente rápido, en menos de 30 segundos uno puede emitir su voto. Seguramente es perfectible, pero la velocidad con la que se votó no te quita 5 minutos de tu tiempo. Esto define el futuro del país, hay que darle una oportunidad al sistema”.

Dijo que desde su sector se hizo una campaña limpia y esperan que la sociedad se dirija a emitir su voto.

Destacó el compromiso de la juventud para “trabajar en todas las mesas, tuvimos una sobre oferta de fiscales”.

Agregó que los otros candidatos recorrerán las escuelas de las distintas zonas de la provincia.