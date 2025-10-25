°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
llamado a la solidaridad
Monterrico
noche encantada
Triple Crimen
Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
El clima en Jujuy

¿Cómo estará el tiempo en las elecciones del domingo 26 de octubre?

A horas de las elecciones legislativas 2025, el SMN actualizó el informe del clima y anuncia un domingo con cielo nublado y chaparrones en la madrugada

Sabado, 25 de octubre de 2025 18:21
JORNADA ELECTORAL CON CIELO NUBLADO Y POSIBLES CHAPARRONES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo 26 de octubre, día de elecciones, San Salvador de Jujuy amanecerá con lluvias y un marcado descenso de temperatura respecto a las calurosas jornadas previas.

Según el pronóstico oficial, se esperan precipitaciones durante la madrugada y la mañana en gran parte de la provincia, incluyendo las zonas de Valles, Quebrada, Puna y Yungas. Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente fresco.

Durante la madrugada se espera una temperatura minima de 12° C con probabilidad de precipitaciones de 10 y 40%, mientras que en la mañana, tarde y noche las probabilidades de chaparrones descienden a un 10% y la temperatura asciende a 24°C por la tarde y en la noche a 21°C

Se recomienda a la comunidad jujeña circular con precaución y llevar paraguas o abrigo liviano al momento de asistir a los establecimientos de votación.

Finalmente, el SMN adelantó que tras la jornada electoral, el clima comenzará a estabilizarse para el día lunes, con cielos parcialmente nublados y un leve ascenso de la temperatura en toda la provincia.

