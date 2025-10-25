El gobernador destacó la oferta educativa de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir visitó la Expo Educativa 2025, un evento clave para la orientación vocacional de miles de jóvenes, que concluyó ayer en la Ciudad de las Artes, en el barrio Alto Padilla.

El mandatario recorrió los más de cuarenta stands y dialogó con estudiantes y docentes sobre la diversa oferta de formación superior, universitaria y técnica de la provincia.

"Muy linda la Expo Educativa y hay que felicitar al Ministerio de Educación por organizar y a la Dirección de Educación Superior", expresó Sadir. "Tiene toda la oferta educativa que tiene la provincia, tanto pública y privada, de los distintos Institutos de Educación Superior, universidades y centros de formación", agregó.

El gobernador resaltó la importancia del encuentro como una "gran oportunidad para que tanto estudiantes como familiares puedan recorrerla y ver la cantidad de alternativas que hay en materia educativa en Jujuy. Esto hay que aprovechar para conocer la potencia que tiene Jujuy en materia de educación", subrayó.

La edición 2025 de la Expo Educativa tuvo como escenario, por primera vez, el moderno edificio de la Ciudad de las Artes, un complejo recientemente inaugurado por el propio gobernador.

Sobre la elección del lugar, Sadir remarcó que el flamante espacio "tiene que ver con la educación pública y la cultura. Es un espacio que hoy con la expo está muy bien aprovechado".

La Expo Educativa incluyó charlas, talleres y actividades interactivas. Uno de los espacios dispuestos para el debate y la interacción fue el taller "Brújula de sentido: develando la visión profesional", del IES 7 Populórum Progressio, en el que docentes y estudiantes reflexionaron sobre la relevancia de la filosofía en el mundo profesional.

La Escuela de Danzas "Norma Fontenla" también realizó una muestra artística y el cierre estuvo a cargo de egresadas 2025 del IES 11 con un desfile de modas.

Cabe destacar la presencia de los estudiantes de 7 de las 11 sedes de la Escuela Rural 3, por gestiones del gobierno provincial.