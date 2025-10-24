Comienza la veda electoral

A pocas horas de los comicios nacionales 2025 del domingo, hoy inicia la veda electoral a las 8 conforme a lo establecido por el cronograma; y también finaliza la campaña electoral. La finalidad es proteger la libertad del voto: sin propaganda de último minuto ni espectáculos masivos.

Según estipula el Código Electoral Nacional están prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

En el caso de la venta de bebidas alcohólicas se frena desde las 20 de mañana hasta las 21 del domingo.

Romper la veda (por ejemplo, vender alcohol o realizar un acto político) puede acarrear prisión de 15 días a 6 meses. La reincidencia endurece las penas y deja antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección Nacional Electoral.