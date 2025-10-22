Miércoles con buenas temperaturas en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este miércoles 22 de octubre de 2025, la ciudad de Jujuy experimentará una jornada con condiciones climáticas estables y un marcado ascenso térmico a lo largo del día.

La mañana se presentará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 20 grados. Las condiciones serán tranquilas, con vientos del sudoeste muy leves, de entre 0 y 2 km/h, una humedad del 67% y una buena visibilidad, lo que favorece las actividades al aire libre.

Para la tarde, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá con nubes dispersas. Es en este horario donde se registrará el pico de calor del día, con una temperatura máxima de 27 grados. Los vientos rotarán al sector noreste, incrementando su intensidad a entre 13 y 22 km/h.

Con el transcurso de la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 25 grados. El parte meteorológico señala un cambio significativo para este periodo: la probabilidad de lluvia aumentará, ubicándose en un rango del 10% al 40%. Los vientos, por su parte, volverán a ser suaves, del sudoeste, con velocidades entre 0 y 2 km/h.