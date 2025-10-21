°
21 de Octubre,  Jujuy, Argentina
ARCA
Elecciones 2025
Emergencia pediátrica
gas
Francia
Fórmula 1
Las Pampitas
argentina
volver al futuro
ingreso a primer año
El tiempo en jujuy

Martes con cielo parcialmente nublado

Se anticipa para hoy una temperatura máxima de 25 grados sin probabilidades de lluvias.

Martes, 21 de octubre de 2025 08:36

Comienza una nueva jornada que promete ser agradable. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día con cielo algo nublado durante la mañana a parcialmente nublado durante la tarde de hoy. La temperatura máxima prevista para hoy es de 25 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Perico y San Pedro se espera para hoy una temperatura máxima de 27 grados con cielo ligeramente nublado.

En Humahuaca hay probabilidades de chaparrones para la tarde de hoy que llegan al 40% y se anticipa una temperatura máxima de 20 grados.

En La Quiaca, durante el día el cielo estará algo nublado a parcialmente nublado se anticipa para hoy una máxima de 20 grados y para la noche hay 40% de probabilidades de tormentas aisladas.

 

